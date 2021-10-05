بعد قطر مصر ضيف شرف المنتدى.. الإعلان عن موعد انعقاد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم، موعد انعقاد المنتدى في العام القادم، حيث يعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي ويحظى بمشاركة واسعة.

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وقالت مؤسسة "روسكونغرس"، إن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبروغ بشكل سنوي، سينعقد في عام 2022 في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

وقال أنطون كوبياكوف الأمين التنفيذي للجنة المنظمة ومستشار الرئيس الروسي بهذا الصدد: "يظل المنتدى الدولي أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم. نرى مستوى عال من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي بمثل هذه المنصات للحوار".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن عددا من البلدان أعرب عن الاهتمام بمشاركة وفودهم التمثيلية في منتدى طرسبورغ الاقتصادي الدولي للعام 2022.

واللافت في الحدث الاقتصادي للعام القادم إلى أن مصر ستشارك فيه بصفة ضيف شرف، وذلك بعد أن شاركت قطر بهذا الصفة في نسخة المنتدى للعام 2021، حيث شاركت بوفد كبير ضم مسؤولين ورجال أعمال.

وفي العام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم ينعقد وجها لوجه (حضور شخصي) بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا في العالم، وتم تنظيم الحدث باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وعلى مدار أربعة أيام من العمل حضر المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.

المصدر: "تاس"