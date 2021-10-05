برميل "برنت" يتخطى مستوى 82 دولارا ويسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

يتبع..