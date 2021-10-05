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برميل "برنت" يتخطى مستوى 82 دولارا ويسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

مال وأعمال

برميل
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

برميل

يتبع..

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