برميل "برنت" يتخطى مستوى 82 دولارا ويسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
يتبع..
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
يتبع..
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