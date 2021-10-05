عملة "البيتكوين" عند أعلى مستوى في 4 أسابيع
Reuters
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صعدت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى الـ50 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى في نحو شهر، بحسب ما أظهرته التداولات.
ووفقا لمعطيات موقع "كوين ديسك"، المتخصص في متابعة أسواق العملات الرقمية، فقد صعدت عملة "البيتكوين" بحلول الساعة 12:57 بتوقيت موسكو، بنسبة 5.42% إلى 50301.95 دولار.
وبذلك تكون عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، قد سجلت أعلى مستوى منذ 7 سبتمبر الماضي.
coindesk
المصدر: تاس
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