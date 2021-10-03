سفير الهند بدمشق يكشف عن اهتمام الشركات الهندية بإعادة إعمار سوريا

أكد سفير الهند لدى سوريا، ماهيندر سينغ كانيال، أهمية وتاريخية العلاقة بين البلدين، وبين أنها ستكون أقوى خلال الأشهر القادمة، كاشفا عن اهتمام الشركات الهندية في إعادة إعمار سوريا.

وقال السفير في تصريح لصحيفة"الوطن" السورية على هامش الاحتفالية التي أقامتها السفارة الهندية في دمشق بمناسبة الذكرى 152 لميلاد المهاتما غاندي، رسول السلام واللاعنف، قال: "هناك العديد من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتبادل التجاري، وهذه الأيام يقام معرض إعادة إعمار سوريا، والهند مشاركة في هذا المعرض، ومن خلاله يمكن للشركات والفعاليات التجارية ما بين البلدين التواصل والتفاعل ومعرفة مواطن التعاون والفرص المتاحة من أجل التعاون بين البلدين".

وكشف كانيال، أن شركة هندية زارت سوريا منذ فترة قريبة، وأجرت مباحثات مع الجانب السوري من أجل شراء الفوسفات السوري ومبادلته بالبضائع التي تحتاجها سوريا، معبرا عن أمله بأن يكون هناك اتفاق قريب بين الجانبين كنتيجة لهذه المباحثات.

ووصف العلاقات الثنائية بين الهند وسوريا بالودية والجيدة جدا وأنها تاريخية وممتدة لتشمل المجالات كافة ومنها الثقافية والاقتصادية، لافتا إلى أن هناك تفاهما دائما بين الطرفين في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وختم : "هذه العلاقة الجيدة بين الدولتين، أنا متأكد أنها ستكون أقوى وأعمق خلال الأشهر القادمة".

المصدر: الوطن