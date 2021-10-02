اتفاق بين "إكسباند" السعودية و"NBA" الأمريكية

وقعت مجموعة "إكسباند" الترفيهية السعودية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية "NBA"، اتفاقية تعاون مشترك لتصميم معرض ترفيهي تفاعلي متنقل حول العالم.

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وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية، محمد الشايع، إلى أن "هذه الاتفاقية تأتي لتدشين مرحلة جديدة في التعاون بين الشركات السعودية والمنظمات العالمية المهتمة بالرياضة والترفيه، في ظل رؤية المملكة والانفتاح الثقافي والترفيهي والرياضي الذي تشهده المملكة مع كافة المنظمات والجهات العالية، خاصة صاحبة التجارب المميزة"، لافتا إلى أن "باكورة أعمال هذه الاتفاقية ستكون من خلال تدشين المعرض التفاعلي المخصص لدوري كرة السلة الذي سيقام في بولندا الشهر المقبل، ومن ثم سيتم التنقل بين دول العالم، حسب الاتفاقية، مع استهداف إقامة هذا المعرض في المملكة مستقبلا لجلب عشاق الترفيه داخليا وخارجيا".

وكشف الشايع أن "المعرض المتنقل سيوظف التقنية بشكل تفاعلي مشوق وممتع لزوار المعرض، عبر استخدام تقنيات حديثة تنقل التجربة الرياضية والترفيهية للعبة بشكل جديد".

المصدر: "سبق"