انخفاض أسعار النفط مع قرب اجتماع "أوبك+"

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط احتمالات بأن يعزز تحالف "أوبك+" زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 78.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 15 سنتا إلى 74.88 دولار للبرميل، بيد أن العقد ما زال على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.

وتتجه أنظار الأسواق الآن على اجتماع مجموعة "أوبك+" يوم الاثنين القادم، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي، لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر وديسمبر هذا العام.

وقالت أربعة مصادر في "أوبك" إن إضافة المزيد من النفط تصور يجري النظر فيه، دون أن يفصحوا عن تفاصيل بشأن الكميات أو التوقيتات، فيما يحوم النفط حاليا قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويضغط المستهلكون من أجل مزيد من الإمدادات.

المصدر: رويترز