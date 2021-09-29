قطر توقع صفقة ضخمة للغاز مع شركة صينية

أعلنت شركة "قطر للبترول" اليوم أنها وقعت اتفاقية طويلة الأمد لتوريد 35 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة الصين الوطنية للنفط، البحري CNOOC لمدة 15 عاما.

ووفقا لبيان نشرته الشركة القطرية اليوم الأربعاء سيبدأ تطبيق الاتفاقية ابتداء من يناير 2022.

قطر للبترول توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد 3,5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة الصين الوطنية للنفط البحري لمدة 15 عاماً#قطر_للبترول#قطر⁣⁣https://t.co/4TMJkv6yktpic.twitter.com/ZyXw5gNTl6 — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) September 29, 2021

ووقع الاتفاقية كل من سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ووانغ دونغجين، رئيس مجلس إدارة شركة CNOOC في حفل أقيم عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال الوزير القطري: "يسرنا أن نواصل تعزيز علاقاتنا القوية مع شركة CNOOC، والذي يتجسد من خلال توقيع هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال. ونحن نعتز باستمرارنا بتلبية احتياجات جمهورية الصين الشعبية المتزايدة من الطاقة النظيفة التي يوفرها الغاز الطبيعي المسال، ونشكر شركة CNOOC على اختيارها لنا كمورِّدها الموثوق".

المصدر: RT