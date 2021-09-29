"أوبك+" تتوقع فائضا نفطيا في 2022
Reuters
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أظهر عرض تقديمي أن اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" تتوقع أن تشهد سوق النفط فائضا 1.4 مليون برميل يوميا 2022 وفقا لتصور أساسي، ما يقل قليلا عن توقع سابق عند 1.6 مليون برميل يوميا.
وتتوقع اللجنة أن تسجل سوق النفط عجزا 1.1 مليون برميل يوميا في العام الجاري، بافتراض نمو الطلب نحو 6 ملايين برميل يوميا.
وتفترض اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" نمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام القادم.
المصدر: رويترز
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