"أوبك+" تتوقع فائضا نفطيا في 2022

أظهر عرض تقديمي أن اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" تتوقع أن تشهد سوق النفط فائضا 1.4 مليون برميل يوميا 2022 وفقا لتصور أساسي، ما يقل قليلا عن توقع سابق عند 1.6 مليون برميل يوميا.

وتتوقع اللجنة أن تسجل سوق النفط عجزا 1.1 مليون برميل يوميا في العام الجاري، بافتراض نمو الطلب نحو 6 ملايين برميل يوميا.

وتفترض اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" نمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام القادم.

المصدر: رويترز