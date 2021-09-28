هبوط خام "برنت" بعد تجاوزه الـ80 دولارا للبرميل

هبط خام "برنت" بعد أن تجاوز الـ80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا، إذ فقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام زخمها متأثرة ببيع المستثمرين الخام طمعا بالأرباح.

وشهدت الأسعار القياسية للخام نشاطا مفاجئا، فيما ينمو الطلب على الوقود، ويتوقع المتعاملون أن تقرر دول رئيسية منتجة إبقاء الإمدادات شحيحة حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع القادم.

وهبط خام "برنت" 44 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 مسجلا 80.75 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ يوليو.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة الاستشارات "ليبو أويل أسوسيتس" التي تتخذ هيوستن في الولايات المتحدة مقرا لها: "ثمة قدر كبير على الأرجح من جني الأرباح، بسبب أننا شهدنا ارتفاعا استثنائيا للأسعار... قد نحظى باستراحة قليلة لالتقاط الأنفاس إذ تقيم السوق ديناميكيات العرض والطلب".

وتواجه السوق عوامل معاكسة أيضا من أزمة كهرباء في الصين أكبر مستهلك في العالم للطاقة.

وتوقعت "أوبك" الثلاثاء أن "ينمو الطلب على النفط بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة"، مضيفة أن "العالم سيحتاج إلى مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتفادي أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أشكال أقل تلويثا للبيئة من الطاقة".

المصدر: "رويترز"