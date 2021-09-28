بنك مصري كبير يدخل السوق السعودية
Reuters
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أعطى مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على ترخيص للبنك الأهلي المصري، بفتح فرع له في المملكة.
وعقد مجلس الوزراء السعودي اليوم جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، اتخذ خلالها قرارات عديدة منها الموافقة على ترخيص البنك الأهلي المصري.
كذلك تم تفويض وزير المالية السعودي بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
#انفوجرافيك_واس | قرارات #مجلس_الوزراء، ومنها الموافقة على الترخيص لـ #البنك_الأهلي_المصري بفتح فرع له في المملكة.#واسpic.twitter.com/pBzegPiLGC— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 28, 2021
المصدر: واس
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