الكرملين: صندوق الرفاه الوطني "وسادة هوائية" لا غنى عنها

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قناعته بأن صندوق الرفاه الوطني لا بد من بقائه كمؤسسة تحمي روسيا من تقلبات الاقتصاد العالمي.

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وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "كلنا نشاهد الانخفاض المطرد لمدى قابلية الاقتصاد العالمي للتنبؤ، ولا شك أن صندوق الرفاه الوطني يجب أن يبقى بمثابة وسادة هوائية في هذا العالم شديد الاضطرابات".

وتحدث بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان القادة الروس يفكرون في طريقة صرف الأرباح الهائلة التي جنتها الدولة من أسعار الغاز المرتفعة، وهل هناك خطط لدى قيادة البلاد فيما يتعلق بمصير صندوق الرفاه الوطني.

وذكر بيسكوف أن هناك سيناريوهات قيد الدراسة لاستخدام موارد صندوق الرفاه الوطني لتمويل مشاريع تنموية شاملة على أساس إعادة التسديد.

المصدر: "نوفوستي"