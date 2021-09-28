شركة طاقة سعودية تصدر سندات خضراء

أفادت وثيقة بأن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" من المتوقع أن تجمع 750 مليون دولار من سندات خضراء لأجل خمس سنوات اليوم الثلاثاء.

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وتم تحديد السعر الاسترشادي الأولي لهذه السندات عند حوالي 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن العملية يرتبها "باركليز" و"بنك أوف أمريكا" و"كريدي أغريكول" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"إل بي بي دبليو" و"نومورا" و"ستاندرد تشارترد"، فيما يضطلع "كريدي أغريكول" بدور مستشار الهيكلة.

وأظهرت الوثيقة أن السندات، المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم، ستستخدم في تمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في مشروعات مرتبطة بإطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه "أبيكورب"، والتي تشمل مشروعات في الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة ومنع التلوث والسيطرة عليه.

المصدر: رويترز