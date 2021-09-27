سهم شركة "غازبروم" عند أعلى مستوى منذ 2008

ارتفع سهم شركة الغاز الروسية "غازبروم"، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ العام 2008، حيث تجاوز مستوى 350 روبلا.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "غازبروم" بنسبة 1.7% إلى 350.4 روبل، وهو أعلى مستوى منذ العام 2008.

وكان سهم الشركة الروسية قد سجل في 22 مايو 2008 أعلى مستوى على الإطلاق، إذ بلغ مستوى 369.5 روبل.

ويشهد سهم شركة "غازبروم" ارتفاعا منذ نهاية سبتمبر الماضي في ظل زيادة أسعار الغاز في أوروبا بسبب زيادة الطلب على الوقود الأزرق وسط انخفاض الاحتياطيات في مرافق التخزين تحت الأرض، وكذلك الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم، إذ صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.87% إلى 4073.19 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.24% إلى 1769 نقطة.

المصدر: RT + إنترفاكس