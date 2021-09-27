الرئيس المصري يفتتح أضخم محطة معالجة مياه في العالم

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أضخم محطة معالجة مياه في العالم، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

وقال المتحدث في منشور في "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنية".

وأضاف المسؤول، أن "الطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

(الدولار = 15.71 جنيه مصري)

المصدر: RT