لحظة إنزال سفينة صيد عملاقة في روسيا

شهد حوض بناء السفن في مدينة بطرسبورغ الروسية المطلة على بحر البلطيق اليوم الجمعة إنزال سفينة صيد عملاقة جديدة.

وتم إنزال السفينة الجديدة في أحواض بناء السفن الأميرالية، أحد أقدم وأكبر أحواض بناء السفن في روسيا.

وتعد هذه السفينة رابع سفينة صيد يتم تصنيعها في إطار مشروع ST-192 "كابتن مارتينوف" لصالح مؤسسة الصيد البحري الروسية.

ومن المقرر بناء عشر سفن صيد من هذا النوع بأحدث التقنيات والحلول التقنية الجديدة لتسهيل الصيد البحري وتعزيز جدواه في روسيا.

المصدر: نوفوستي