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"غازبروم نفط" الروسية: لن ننسحب من مشاريعنا في العراق

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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أكدت شركة "غازبروم نفط" الروسية، الذراع النفطية لـ"غازبروم"، عزمها مواصة العمل في مشاريعها في العراق، حيث تشارك الشركة الروسية في عدة مشاريع.

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أضخم مشاريع "غازبروم نفط" في العراق

وقال فاديم ياكوفليف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للصحفيين، خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في دبي اليوم الخميس، إن "غازبروم نفط" لن تنسحب من مشاريعها في العراق والشركة مستعدة لتوسيع التعاون ولكن بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن حقل بدرة.

وأضاف: "هناك فرص لتوسيع التعاون بالدرجة الأولى في حقل بدرة، الآن نحو 50% من الاحتياطيات يتم تطويرها بشكل فعال، أي يمكن مواصلة التنقيب في بدرة ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكن لهذا يجب علينا أولا إصلاح ما اتفقنا عليه بالفعل من حيث المبدأ".

وأشار ياكوفليف إلى أن الاتفاقات مع بغداد ضرورية لمواصلة تطوير حقل بدرة لاسترداد التكلفة المالية من المشروع.

وتعمل "غازبروم نفط"، بالشراكة مع الحكومة العراقية، على استخراج النفط والغاز من حقل بدرة في محافظة واسط ضمن مشروع يعتبر الأضخم والأكثر تطورا في العراق.

المصدر: RT + Prime.ru

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