وزيرة الطاقة الأمريكية تدعي وجود "تلاعب بأسعار الغاز في أوروبا"

دعت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، خلال إفادة صحفية عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة "التلاعب في سوق الغاز الأوروبية بهدف زيادة الأسعار".

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وعلى حد تعبير المسؤولة الأمريكية، فإن "سوق الغاز الأوروبية تشهد تلاعبا بالأسعار"، وقالت: "تثير أزمة أسعار الغاز في أوروبا تساؤلات جدية حول موثوقية الطرق الحالية لتزويد أوروبا بالغاز. يجب أن تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدين لمواجهة اللاعبين الذين يتلاعبون بإمدادات الغاز من أجل تحقيق أرباح إضافية".

وأضافت: "ينبغي علينا التأكد من أن دول الاتحاد الأوروبي لديها كمية كافية من الغاز، يجب علينا جميعا مراقبة أي مشاكل في إمدادات الغاز عن كثب".

وشددت الوزيرة على أن "قضية تنويع إمدادات الطاقة إلى أوروبا يجب أن تعالج بنشاط بمشاركة الولايات المتحدة، ولكن على المدى الطويل فقط".

ورفضت المسؤولة الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من أجل مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التغلب على نقص الغاز، علما أن الغاز الأمريكي يجري توجيه الآن إلى آسيا، حيث الأسعار أعلى.

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وبلغت أسعار الغاز في أوروبا حاليا مستويات تاريخية، وعزا خبراء ذلك إلى تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية، تزامنا مع زيادة الطلب.

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وفي وقت سابق اليوم أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تفي بجميع التزاماتها تجاه مستهلكي الغاز الأوروبيين، مشيرا إلى أنه من المستحيل زيادة إمدادات الغاز قبل إبرام العقود بهذا الشأن.

المصدر: تاس