الاتصالات السورية تؤكد حل خطأ تقني في "سيريتل" أدى لاقتطاع أجور على مكالمات مجانية

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في سوريا حل مشكلة تقنية في شركة "سيريتل" إحدى شركتي الخلوي في البلاد وإعادة الأرصدة المقتطعة خطأ للزبائن.

وقالت الهيئة، التي تتبع وزارة الاتصالات، إنه "تم البدء بإعادة الأرصدة للزبائن الذين تم فوترتهم نتيجة العطل على بعض أرقام الطوارئ" بعد حل المشكلة التقنية.

وأكدت الهيئة أنها، وشركات الاتصالات، تضمن حقوق المشتركين وخدماتهم.

كذلك أعلنت شركة "سيريتل" حل المشكلة، وقالت إنها بدأت بتعويض من تأثروا.

يذكر أن بعض المستخدمين كانوا نشروا تدوينات قالوا فيها إن الشركة حسمت من رصيدهم مقابل مكالمات تقدم مجانية أصلا، كأرقام الطوارئ.

المصدر: RT