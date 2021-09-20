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يوم أسود على عملة "البيتكوين"!

مال وأعمال

يوم أسود على عملة
AP
صورة تعبيرية
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هبطت "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، اليوم الاثنين، دون مستوى 44 ألف دولار، في تراجع هو الثاني إلى هذا المستوى للمرة الثانية خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا لبيانات التداول، فقد تراجعت عملة "البيتكوين" بحلول الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.19% إلى 43978 دولارا.

يوم أسود على عملة
coindesk

وتعد هذه المرة الثانية التي تهبط فيها العملة الرقمية دون مستوى الـ44 ألف دولار، إذ هبطت عملة "البيتكوين" دون هذا المستوى في 13 سبتمبر 2021.

المصدر: RT

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