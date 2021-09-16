الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة

وقعت شركة "مبادلة للاستثمار" الإماراتية على اتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، بهدف توسيع "شراكة الاستثمار السيادي" القائمة بين الإمارات وبريطانيا.

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وتم التوقيع، يوم الأربعاء، بمقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، وفقا لبيان نشرته شركة "مبادلة للاستثمار" على موقعها اليوم.

وستركز شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة التزمت دولة الإمارات باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في "شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين، والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية.

ويأتي هذا بمثابة إضافة إلى التزام "مبادلة" السابق بتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني، والتزام مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، والتي أعلن عنها عند إطلاق برنامج الشراكة في مارس 2021 لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.

واعتبارا من اليوم، ستصبح "شراكة الاستثمار السيادي" بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بمثابة منصة الاستثمار الرئيسية لبرنامج "الشراكة من أجل المستقبل"، الذي تم اعتماده اليوم خلال الاجتماع الذي عقد بين ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

يشار إلى أن المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية راسخة، حيث وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 إلى 18.6 مليار جنيه إسترليني، وارتفع حجم الاستثمار المتبادل إلى 13.4 مليار جنيه إسترليني.

المصدر: RT