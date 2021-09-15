الحكومة القطرية توافق على تخفيض ساعات الدوام أسبوعيا

وافق مجلس الوزراء في قطر على مشروع قرار بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية يتم بموجب هذا النظام تخفيض ساعات الدوام أسبوعيا إلى النصف وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد، على أن يكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية.

وأفادت الوكالة أن هذا النظام يهدف في إطار خطط الدولة للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية والنهوض بالكفاءة الوظيفية، إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم، وبوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية.

وأكدت أن هذا النظام ذلك يتيح للمرأة القطرية فرصا أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021.#قناhttps://t.co/EWTjkRYYcJpic.twitter.com/LLkTONG4IL — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 15, 2021

المصدر: وكالة الأنباء القطرية