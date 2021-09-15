سهم "روس نفط" الروسية يبلغ مستوى تاريخيا

ارتفع سهم شركة النفط الروسية "روس نفط"، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل مستويات تاريخية بعد أن بلغ 589.8 روبل للسهم.

وبحلول الساعة 12:44 بتوقيت موسكو، صعد السهم بنسبة 2.01% إلى 570.70 روبل للسهم، وقبل ذلك كان قد بلغ سهم "روس نفط" مستوى 589.8 روبل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وجاء الارتفاع بعد تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حيث أشار إلى أن وزارة الطاقة الروسية ستقدم تقريرا حول إمكانية مشاركة "روس نفط" في تصدير الغاز عبر "السيل الشمالي-2" (أنبوبان لتصدير الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق).

وفي نهاية أغسطس الماضي، توجه رئيس شركة "روس نفط" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للسماح للشركة بتصدير الغاز عبر مشروع "السيل الشمالي-2".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وأعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" يوم الجمعة الماضي، الانتهاء بشكل كامل من مشروع "السيل الشمالي-2"، ومن المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا في شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: "لينتا.رو"