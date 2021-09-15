أوكرانيا: مستعدون لتمديد عقد الترانزيت مع "غازبروم"

قال يوري فيترينكو رئيس شركة "نافتوغاز أوكرانيا"، عقب مفاوضات مع الجانب الألماني، إن السلطات الأوكرانية مستعدة لتمديد العقد مع شركة "غازبروم" حول ترانزيت الغاز إلى أوروبا.

وأضاف: "يجب تنظيم وتحويل كميات الغاز التي تمر الآن عبر أوكرانيا، إلى عقود مع الشركات الأوروبية على المدى الطويل. وبالتالي، يجب أن نحصل على ضمانات بأن ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا سيستمر لاحقا".

وأكد رئيس الشركة الأوكرانية، أن سلطات كييف "مستعدة للتفاوض مع شركة غازبروم، وهو ما يعرفه جيدا الشركاء الألمان".

وأشار فيترينكو، إلى أن "تمديد العقد في حد ذاته، لا يوفر ضمانات كافية للحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا لاحقا. لذلك لتحقيق ذلك يجب في المقام الأول، إبرام عقود مع الشركات الأوروبية".

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في نهاية عام 2019، وقعت روسيا وأوكرانيا حزمة من الاتفاقيات لمواصلة ضخ المواد الخام عبر الأخيرة، بما في ذلك عقد ترانزيت مدته خمس سنوات. ووفقا له، تضمن شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في العام الأول و 40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع المقبلة.

المصدر: نوفوستي