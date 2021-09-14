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بورصة موسكو تبلغ مستويات تاريخية

مال وأعمال

بورصة موسكو تبلغ مستويات تاريخية
Sputnik
صورة من الأرشيف - بورصة موسكو
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX مستويات قياسية تاريخية، ويأتي النمو في ظل عوامل إيجابية في الأسواق الخارجية.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة MICEX بنسبة 0.27% إلى 4052.01 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل قراءة 4057.31 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه المؤشر على الإطلاق.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.22% إلى 1754.85 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي

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