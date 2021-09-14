بورصة موسكو تبلغ مستويات تاريخية

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX مستويات قياسية تاريخية، ويأتي النمو في ظل عوامل إيجابية في الأسواق الخارجية.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة MICEX بنسبة 0.27% إلى 4052.01 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل قراءة 4057.31 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه المؤشر على الإطلاق.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.22% إلى 1754.85 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي