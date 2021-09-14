الإمارات.. ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن "ذراعها التشغيلي شركة نواة للطاقة أتمت ربط المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الإمارات على نحو آمن".

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وجاءت الخطوة بعد بداية تشغيل المحطة الثانية أواخر أغسطس 2021، وبالتالي إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من ثاني محطات براكة الأربع.

وبعد بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية في 27 أغسطس 2021 أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات يدخل مرحلة التشغيل في العالم العربي.

وتعد عملية ربط المحطة الثانية مع الشبكة خطوة مهمة في مرحلة الاستعداد للتشغيل التجاري للمحطة والتي تم خلالها مواءمة مولد المحطة الثانية مع متطلبات شبكة نقل الكهرباء الرئيسية في الدولة.

وبعد إتمام عملية الربط مع الشبكة سيبدأ فريق تشغيل المحطة الثانية في براكة في عملية الرفع التدريجي لمستويات طاقة المفاعل والتي تعرف بـ "اختبار الطاقة التصاعدي".

وتعد محطات براكة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم وتضم أربع محطات متطابقة تضم كل منها تصميم المفاعل المتقدم من طراز APR-1400 حيث بدأت العمليات الإنشائية في أولى عام 2012.

وتنتج المحطة الأولى آلاف الميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بينما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسب إنجاز 95 في المائة و91 في المائة على التوالي، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 96 في المائة وستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60 عاما.

لمصدر: وام