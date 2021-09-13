"أوبر" تخسر معركة قضائية في هولندا

خسرت "أوبر" معركة قضائية جديدة حول حقوق عمل سائقيها بعدما أصدرت محكمة في أمستردام قرارا لصالح سائقين يستخدمون التطبيق.

وقضت المحكمة بأن السائقين الذي يستخدمون التطبيق في هولندا لا بد من إدراجهم ضمن قانون العمل الجماعي المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقالت المحكمة في حكمها إن العلاقة القانونية بين "أوبر" وسائقيها تلبي جميع خصائص عقد العمل، وأنه يتوجب على "أوبر" بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية للنقل بسيارات الأجرة لحماية السائقين، مما يسمح لهم في بعض الحالات بالمطالبة بالراتب المتأخر.

كما تمت مطالبة "أوبر" بدفع مبلغ تعويض بقيمة 59 ألف دولار إلى نقابة العمال المحلية (هولندا) كتعويض عن الإخفاق في الامتثال للاتفاقية.

من جهتها أعلنت "أوبر" نيتها الاستئناف على القرار، وقال موريتس شونفيلد، المدير العام لشركة "أوبر" في شمال أوروبا في بيان: "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار لأننا نعلم أن الغالبية العظمى من السائقين يرغبون في البقاء مستقلين. لا يريد السائقون التخلي عن حريتهم في اختيار ما إذا كانوا يعملون ومتى وأين يعملون".

وقال متحدث باسم "أوبر" إن الشركة ليس لديها خطط لتوظيف سائقين في هولندا. وأضاف أنه يتوقع أن يكون للحكم تداعيات كبيرة على قطاع سيارات الأجرة بأكمله، وأشار إلى أن شركة "أوبر" ستقيم الآثار المحتملة للقرار.

المصدر: بلومبرغ