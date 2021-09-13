"أوبك" تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهر سبتمبر الجاري مقارنة بالشهر الذي قبله (أغسطس)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بالكامل دون تغيير.

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وتتوقع المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021 إلى 6 ملايين برميل يوميا. وأشارت "أوبك" إلى أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على الخام هذا العام مستوى 96.7 مليون برميل في اليوم.

وجاء في التقرير: "الطلب العالمي في الربع الثالث من العام الجاري كان مستقرا مع زيادة تنقل السكان خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الوقت نفسه انخفضت توقعات الطلب على النفط في النصف الثاني من العام بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا ، وعلى وجه الخصوص سلالة الدلتا. بشكل عام سيتعافي الطلب على النفط في 2021 إلى مستوى 96.7 مليون برميل في اليوم".

وفيما يتعلق بالعام 2022، تتوقع "أوبك" أن يكون مستوى نمو الطلب على النفط في العالم عند 4.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد 0.9 مليون برميل يوميا عن التقديرات الواردة في تقرير أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة "من المتوقع أن يكون انتعاش الطلب على جميع أنواع الوقود أقوى بدعم من نمو اقتصادي مستقر في جميع المناطق".

سيصل الطلب الإجمالي على النفط في عام 2022 إلى 100.8 مليون برميل في اليوم ، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة.

المصدر: تاس