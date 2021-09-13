للمرة الأولى في نحو شهر.. اليورو ينخفض إلى دون مستوى 86 روبلا

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، اليوم الاثنين، وتراجعت العملة الأوروبية إلى دون مستوى 86 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 18 أغسطس 2021.

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وبحلول الساعة 13:59 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 47 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 85.97 روبل.

في حين انخفض سعر صرف الدولار بواقع 15 كوبيكا إلى 73.02 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء ارتفاع العملة الروسية في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث صعد مزيج "برنت" إلى أعلى مستوى في نحو شهر.

المصدر: RT + تاس