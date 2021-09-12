روسيا.. عقل إبداعي في إكسبو 2020 دبي

يسلط كتاب "عبور المستقبل "Expo 2020" الضوء على "إكسبو دبي 2020" الذي سيجري في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 190 دولة بينها روسيا.

ويستعرض الكتاب لمؤلفه الكاتب الصحفي المصري بسام عبد السميع، تجربة الإمارات في تنظيم فعاليات إكسبو، وآثاره الاقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية، كما يتضمن جولة افتراضية لأجنحة الدول المشاركة بالحدث، تمكن القارئ من الاطلاع والتعرف على الحدث عن قرب كما.

ويتناول الكتاب الجناح الروسي المشارك المقام تحت شعار "العقل الإبداعي - تحديد المستقبل"، ويقدم برنامجاً تجارياً وثقافياً ثرياً عبر التعرف إلى إنجازات روسيا في الصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا والثقافة.

ويبرز الجناح الحقول المعرفية المتنوعة والمتقدمة التي تتميز بها روسيا، فضلا عن الرمز الرسمي للجناح الروسي الذي يمثل أبطال سلسلة الرسوم المتحركة "Fixies"، التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، ويتضمن أكثر من 50 حدثاً في إطار برنامج أعمال الجناح الروسي تتمحور حول الطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والعمران، والفضاء، والنقل، والمناخ، والتعليم، والطب والرعاية الصحية.

كما يستضيف الجناح في الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر 2021، "منتدى روسيا"، وهو مؤتمر دولي مخصص للاستثمارات وآفاق التعاون التجاري الدولي مع روسيا.

المصدر: RT