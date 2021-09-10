الكويت تخفض أسعار نفطها أكثر من السعودية

أفادت وثيقة تسعير، اليوم الجمعة، بأن الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في أكتوبر 2021 مقارنة مع سبتمبر 2021.

وجاءت التخفيضات السعرية للخام الكويتي أكبر قليلا من تخفيضات مشابهة من السعودية في أكتوبر 2021.

وحددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر 2021 عند 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر 2021 إلى 1.95 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/دبي، بتراجع 1.20 دولار عن الشهر السابق.

وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تزيد عشرة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

المصدر: رويترز