آيسلندا تطلق أكبر منشأة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في العالم

ذكرت وسائل إعلام أن آيسلندا بدأت بتشغيل أكبر منشأة في العالم لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وأضافت أن المنشأة تقع بالقرب من محطة هيليشيدي لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية.

ومن المخطط أن تقوم المنشأة بالتقاط ما يصل إلى 4 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ما يعادل انبعاثات 790 سيارة سنويا.

ويطلق على المنشأة اسم "أوركا"، وتعني الكلمة باللغة الآيسلندية "الطاقة"، وتتألف المنشأة من أربع كتل كل منها يتكون من صندوقين معدنيين يشبهان الحاويات التي تستخدم في الشحن.

وأقامت المنشأة شركة "كليموركس" السويسرية الناشئة وستقوم الشركة بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ثم تقوم شركة "كاربفيكس" الآيسلندية، الناشئة أيضا، بدفع الغاز إلى أعماق الأرض، لتحويله إلى حجارة إلى الأبد.

المصدر: لينتا.رو