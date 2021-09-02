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"غازبروم" الروسية تعلن موعد تدشين "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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صرح رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" أليكسي ميللر، اليوم الخميس، بأن الشركة ستبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" هذا العام.

وقال في مؤتمر عبر الهاتف بمناسبة يوم عامل صناعة النفط والغاز: "أود أن أشير إلى أنه حتى قبل نهاية هذا العام ، موسم التدفئة هذا، يمكننا تزويد السوق الأوروبية بأول غاز عبر (السيل الشمالي-2)". 

وقبل ذلك كان وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قد أطلق نفس الإعلان خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

المصدر: نوفوستي

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