إسرائيل تفتتح ميناء جديدا على المتوسط

افتتحت إسرائيل ميناء جديدا للشحن على ساحل البحر المتوسط، من المنتظر أن يفتح المجال أمام منافسة مطلوبة بشدة في قطاع يعاني من تأخر عمليات الشحن ونقل البضائع بسرعة لأصحابها.

وستدير مجموعة "شنغهاي إنترناشونال بورت" ميناء خليج حيفا، الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار شيقل (1.7 مليار دولار) والذي سيتيح رسو أنواع أكبر من سفن الشحن تبلغ حمولتها 18 ألف حاوية أو أكثر.

وتبيع إسرائيل موانئ مملوكة للدولة وتشيد أرصفة سفن جديدة خاصة، في مسعى لخفض التكاليف ووقت انتظار إفراغ الشحنات. وينقل نحو 99 بالمئة من السلع بحرا من إسرائيل وإليها، لذا كان التحديث ضروريا للحفاظ على النمو الاقتصادي.

ويتيح تحسين العلاقات مع دول عربية مجاورة أيضا فرصا تجارية لإسرائيل.

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، في بيان بعد تدشين الميناء في مراسم محدودة أمس الأربعاء: "أنا على ثقة بأنه بوسعنا اغتنام هذه الفرصة ليس فقط من أجل الرخاء في الداخل، لكن أيضا لاقتناص الفرص وتقديم مساهمة حقيقية لجيراننا في الشرق الأوسط".

ومن المقرر افتتاح ميناء جديد على ساحل البحر المتوسط في أسدود بحلول نهاية العام.

(الدولار = 3.2045 شيقل)

المصدر: رويترز