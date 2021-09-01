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بنك "يو بي إس" يرجح بلوغ خام برنت 75 دولارا للبرميل هذا العام

مال وأعمال

بنك
Reuters /FW1F/Jason Neely/FW1F/jane merr
شعار بنك يو بي إس السويسري
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رجح بنك "يو بي إس" السويسري اليوم الأربعاء أن تسجل أسعار خام برنت 75 دولارا للبرميل مرة أخرى هذا العام.

وأوضح البنك أنه يتوقع أيضا أن الطلب على النفط سيتجاوز 99 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام، وأن مخزونات الخام ستواصل التراجع.

وأمس الثلاثاء، عدل خبراء "أوبك+" توقعات نمو الطلب على النفط في 2022 بواقع 4.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا، ما يعزز الحجة لزيادة الإنتاج مستقبلا.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى تقليص الطلب في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، إلى جانب الانخفاضات الموسمية المعتادة بعد انحسار موسم القيادة الصيفي.

المصدر: "رويترز"

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