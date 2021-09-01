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سريلانكا تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية

مال وأعمال

سريلانكا تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية
Reuters
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أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ الاقتصادية مما يمنح السلطات تفويضا للسيطرة على مخزونات الأغذية الأساسية وتحديد أسعارها، لاحتواء الارتفاع الحاد في التضخم بعد انهيار العملة.

وأعلن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسه يوم الاثنين حالة الطوارئ بموجب مرسوم يتعلق بالأمن العام للحفاظ على إمدادات الأغذية مثل السكر والأرز بأسعار عادلة.

ودخلت إجراءات الطوارئ حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

وعينت الحكومة جنرالا سابقا في الجيش مفوضا للخدمات الضرورية بصلاحية مصادرة مخزونات الأغذية لدى التجار وتجار التجزئة وتنظيم الأسعار.

وقالت إدارة الإحصاء إن الزيادة في معدل أسعار العملات الأجنبية أحد أسباب ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الأساسية على مدى 12 شهرا مضت.

وأضافت أن التضخم الشهري ارتفع في أغسطس إلى ستة بالمئة من 5.7 بالمئة في يوليو لسبب أساسي وهو ارتفاع أسعار الغذاء.

المصدر: "رويترز"

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