أي المناطق الروسية تحظى بأعلى الرواتب؟

نشرت مؤسسة تنمية المجتمع المدني، استنادا لبيانات هيئة الاحصاء الروسية، تصنيفا للمناطق الروسية من حيث الأجور، واحتل إقليم يامال نينيتس المرتبة الأولى بأعلى الأجور.

وقام الخبراء بإعداد الدراسة بالاعتماد على عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل متوسط ​​الراتب الشهري والحد الأدنى لتكلفة المعيشة.

وبعد إقليم يامال نينيتس احتلت مقاطعة ماغادان المركز الثاني في التصنيف، يليها في المرتبة الثالثة إقليم نينسكي.

وشملت المراكز العشرة الأولى منطقة سخالين وتشوكوتكا وإقليم خانتي مانسيسك وموسكو وياقوتيا وإقليم كامتشاتكا ومنطقة مورمانسك.

المصدر: لينتا.رو