قفزة في العجز التجاري التركي
Reuters
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 51.3% على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إنه بعد الأضرار، التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2% وزادت الواردات 16.8% مقارنة مع يوليو 2020.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7% إلى 26.72 مليار دولار.
المصدر: رويترز
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