الدولار عند قاع أسبوعين

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الاثنين، إذ كبحته رسالة من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مفادها أنه لا توجد عجلة في سحب حوافز هائلة.

وتعرضت جاذبية العملة الأمريكية لضربة قوية منذ يوم الجمعة عندما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إن خفضا تدريجيا للحوافز ربما يبدأ هذا العام، لكنه أضاف أن البنك المركزي سيظل يتوخى الحذر.

ورد المستثمرون بدفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة رئيسية، إلى الانخفاض ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 92.595 نقطة قبل أن يستقر حول 92.66 نقطة.

المصدر: رويترز