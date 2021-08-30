مع تعرض أسواق النفط لضغوطات.. مصادر في "أوبك+" تكشف عن سياسة المجموعة المستقبلية

كشفت ثلاثة مصادر في مجموعة "أوبك+" أن المجموعة ستبقي على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء المقبل وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وقال مصدر "أسعار النفط الحالية حول 70 دولارا جيدة. "أوبك+" ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميا".

فيما قال مصدر آخر في "أوبك+" إنه من "المرجح للغاية" أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا ستتم اعتبارا من سبتمبر 2021.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في أول سبتمبر 2021 لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوبك" وحلفاؤها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

وزاد خام "برنت" أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار "إيدا"، لكن مصادر "أوبك+" قالت إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأمريكي.

المصدر: رويترز