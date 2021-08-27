النقد الدولي: الأردن ينوي إصدار سندات "يورو بوند" بـ500 مليون دولار العام الحالي

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الأردن، أن عمان تنوي إصدار سندات "يورو بوند" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي.

وتوقع الصندوق في تقريره، أن "يرتفع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام فيما سيبدأ مسار الدين بالتراجع بعد نهاية 2021".

وأضاف أن "الأردن طلب زيادة حجم برنامج التمويل الممدد بنحو 200 مليون دولار، ما يعني 144 وحدة حقوق سحب أو ما يشكل 42% من الحصة الكلية".

وتابع: "الأردن يتوقع اكتمال المراجعة الثالثة في الـ30 من سبتمبر عام 2021، والمراجعة الرابعة في 30 مارس المقبل".

وسندات "يورو بوند"، هي وسيلة اقتراض تلجأ إليها الحكومات في الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق، وكان آخر إصدار قامت به الحكومة الأردنية العام الماضي بقيمة 1.750 مليار دولار.

وأصدر الأردن عام 2020 سندات "يورو بوند" بقيمة بلغت 1.750 مليار دولار، لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة، مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي"، حسبما ذكرت وزارة المالية الأردنية.

وبلغ إجمالي الدين العام في الأردن 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 33.894 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وفق للنشرة المالية الحكومية العامة.

المصدر: "قناة المملكة"