ارتفاع بورصة موسكو والروبل الروسي

صعد مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الجمعة، كذلك ارتفعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 10:22 بتوقيت موسكو ارتفاع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.17% إلى 3858 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.49% إلى 1642 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.03 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 13 كوبيكا إلى 87.11 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وترافق صعود الروبل وبورصة موسكو مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث صعد خام "برنت" فوق مستوى 72 دولارا للبرميل في ظل ضعف الدولار.

المصدر: RT