الخارجية الروسية: من غير المنطقي مناقشة مشروع"السيل الشمالي2" مع الولايات المتحدة

قال دميتري بيريشيفسكي ، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعتبر أنه من غير المنطقي التحدث مع الولايات المتحدة بشأن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وأضاف دميتري بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة نوفوستي في تعليق على إمكانية إبرام صفقة بين موسكو وواشنطن: "أين تقع الولايات المتحدة. وأين يقع خط أنابيب السيل الشمالي 2؟.. في أجزاء مختلفة تماما من العالم. لذلك، من غير المنطقي إلى حد ما أن نتحدث عن هذا المشروع مع الولايات المتحدة. نحن نتحدث مع من هم شركاؤنا، مع أوروبا، مع المستهلكين الرئيسيين للغاز الطبيعي الذي سيمر عبر هذا الأنبوب".

وفي وقت سابق، أصدرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا، يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ.

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وكان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، قد أعلن أن ألمانيا منفتحة على مقترحات بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" مع روسيا، موضحا أن برلين لن تضع عقبات أمامه.

وتعارض أوكرانيا بشدة خط أنابيب الغاز هذا الذي تقوم به روسيا، وتزعم كييف أنه "تهديد للأمن الأوروبي".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو، مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة، عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط 1234 كيلومترا، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي 1".

ولا تنظر الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، خاصة بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بعين الرضى إلى خط أنابيب الغاز الجديد هذا، والذي سيضاعف طاقة "السيل الشمالي 1" قيد التشغيل بالفعل، معتبرة أنه سيؤدي إلى اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وبالتالي على موسكو.

المصدر: نوفوستي