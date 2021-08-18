"السيل الشمالي 2": سفينة "فورتونا" الروسية صارت في المرحلة النهائية من ربط الأنابيب

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "السيل الشمالي 2" للغاز الروسي عبر البلطيق إلى أوروبا أن المشروع قد اكتمل 99%، ومن المتوقع إنجازه حتى نهاية أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل.

ورفضت شركة "إيه.جي" ومقرها سويسرا إعطاء موعد محتمل للانتهاء، لكنها قالت إن "سفينة مد الأنابيب الروسية فورتونا تعمل في الجزء الأخير من خط الأنابيب".

وأوردت وكالة "رويترز" في مقابلة أجرتها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الشهر الماضي مع الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع ماتياس وارنيغ قوله: "خط الأنابيب الذي سيضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، سينتهي في أواخر أغسطس ويدخل الخدمة هذا العام".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو يوم الجمعة المقبل، ويبحثا حسب المراقبين خط الأنابيب الذي تقول واشنطن إنه "سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي"، وعجزت عقوباتها عن تعطيله.

المصدر: "رويترز"