 
مباشر
عاجل
بيان إسرائيلي: السيسي يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

قطر تدخل تعديلات على نسبة تملك الأجانب في البنوك

مال وأعمال

قطر تدخل تعديلات على نسبة تملك الأجانب في البنوك
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r323

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال عدد من البنوك في قطر.

ووافق المجلس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100%.

وجاء القرار استنادا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا