قطر تدخل تعديلات على نسبة تملك الأجانب في البنوك

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال عدد من البنوك في قطر.

ووافق المجلس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100%.

وجاء القرار استنادا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 18 اغسطس 2021.#قناhttps://t.co/2wVdiz1Ctkpic.twitter.com/rVIGNRaF35 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 18, 2021

المصدر: وكالة الأنباء القطرية