توقعات بمحصول وفير من الحبوب في روسيا

قال فلاديمير بيتريشينكو مدير عام شركة "برو زيرنو"، المختصة في تحليل الوضع في أسواق الحبوب، إنه يتوقع أن يتم جمع محصول جيد من الحبوب في روسيا هذا العام.

وأضاف بيتريشينكو، في حديث مع "راديو سبوتنيك": "تتقلب التوقعات الخاصة محصول الحبوب الروسية هذا العام، بما في ذلك بسبب الطقس الحار والجاف في الجزء الأوروبي من البلاد. ولكن، في جميع الأحوال، سيتم حصاد أكثر من 123 مليون طن من الحبوب في هذا العام".

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وأشار إلى أن هذا سيكون ثالث أكبر محصول في تاريخ روسيا الحديث، أعلى منه كان فقط في عامي 2017 و 2020، عندما تم حصاد 135.5 و 133.4 مليون طن على التوالي.

ونوه الخبير، بأن هذا الحجم سيكفي لتغطية احتياجات المواطنين الروس من المنتجات القائمة على الحبوب، وكذلك سيكون هناك فائض كبير من الحبوب.

المصدر: سبوتنيك