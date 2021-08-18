روسيا.. قفزة في صادرات المنتجات الزراعية

ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية الصناعية من روسيا خلال هذا العام بنسبة 18% على أساس سنوي وبلغت 18.645 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الروسية بتاريخ 15 أغسطس 2021.

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت صادرات الحبوب بنسبة 16% إلى 5.351 مليار دولار، فيما زادت صادرات الدهون والزيوت بنسبة 40% إلى 4.218 مليار دولار.

بينما صعدت صادرات اللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 25% إلى 854 مليون دولار. وزادت صادرات الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7% وبلغت 3.165 مليار دولار، أما المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية فقد صعدت بنسبة 6% لتصل إلى 2.514 مليار دولار.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 11.7% من الصادرات، كذلك استحوذت الصين على نفس النسبة، فيما بلغت حصة تركيا 12% وكوريا الجنوبية 7.6% وكازاخستان 6.3% ومصر 4.7%.

المصدر: تاس