الاستثمار بالعقارات في روسيا هذا العام قد يتجاوز الحد الأقصى المسجل خلال خمس سنوات

قالت شركة الاستشارات CBRE، إن حجم الاستثمار في العقارات في روسيا بحلول نهاية عام 2021 ، قد يزداد بنسبة 16 ٪ بالمقارنة مع 2020، ويصل إلى 330 مليار روبل.

وذكرت الشركة، أن هذا المؤشر قد يتجاوز قيم الذروة السابقة لعامي 2016 و 2017.

وأضافت الشركة، في تقريرها: "في نهاية عام 2021، قد يتجاوز حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا قيم الذروة السابقة لعامي 2016 و 2017 [حينذاك بلغت الاستثمارات السنوية حوالي 300 مليار روبل]، ويصل إلى حوالي 330 مليار روبل. في عام 2020 ، بلغ حجم الاستثمارات 285 مليار روبل. ووفقا لتوقعاتنا، يمكن أن يصل النمو في هذا المجال إلى 16٪".

في نهاية الربع الثاني من عام 2021، بلغ حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا 117 مليار روبل (1.3 مليار يورو)، وهي أعلى قيمة ربع سنوية خلال 3.5 سنة منذ نهاية عام 2017.

وبشكل عام، في النصف الأول من هذا العام، زاد حجم الاستثمارات في العقارات الروسية بنسبة 50 ٪ - إلى 188 مليار روبل (2.1 مليار يورو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (125 مليار روبل).

وقال فلاديمير بينيف مدير عام شركة CBRE في روسيا، إن تحسن الوضع الاقتصادي في معظم دول العالم وزيادة معدل التطعيم يحفزان التعافي النشط للاستثمارات.

وأضاف: "نلاحظ في روسيا، زيادة في حجم الاستثمارات في القطاع السكني ، بينما تظل المعاملات في قطاعات العقارات التجارية عند مستوى منخفض. ومع ذلك، يتزايد اهتمام المستثمرين، ونتوقع زيادة في الاستثمارات في العقارات التجارية بنهاية العام".

المصدر: تاس