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الذهب يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية

مال وأعمال

الذهب يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية
Reuters
الذهب يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية
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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بعد أن أدت بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ الشهر الماضي إلى تهدئة مخاوف من تقليص مجلس الاحتياطي دعم الاقتصاد قريبا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1751.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، متعافيا بعد خسائر لأربع جلسات متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1752.90 دولارا للأوقية.

وقال فيليب ستريبل كبير خبراء السوق في "بلو لاين فيوتشرز" في شيكاغو إن بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء ساهمت في تهدئة مخاوف تقليص الدعم الاقتصادي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعدما قفز 0.9 بالمئة في يونيو. 

وتراجع مؤشر الدولار بعدما تجاوز أعلى مستوياته في أربعة أشهر كما ضعفت عوائد الخزانة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.48 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1019.30 دولارا بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2633.70 دولارا.

المصدر: رويترز

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