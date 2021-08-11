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سوريا تعلق تصدير زيت الزيتون

مال وأعمال

سوريا تعلق تصدير زيت الزيتون
Reuters
صورة تعبيرية
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن الحكومة السورية قررت تعليق تصدير زيت الزيتون لفترة محددة بهدف بث الاستقرار في السوق المحلية.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الوطن" السورية فإن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، وافق على توصية مقدمة من اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن.

وتضمنت التوصية فرض إيقاف مؤقت على تصدير مادة زيت الزيتون، بشكلها الدوكمة أو تلك المعبأة بعبوات تزيد عن سعة 5 ليترات، حتى نهاية العام الجاري.

وعن أسباب اتخاذ القرار، تمت الإشارة إلى أن الخطوة تهدف لضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.

المصدر: الوطن

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