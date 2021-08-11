البورصات الأوروبية تسجل مستويات قياسية

بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الأربعاء، وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين.

وجاء الارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك وشركات التعدين. وزاد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 بالمئة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وسجلت شركات التعدين أكبر مكسب، مرتفعة 0.7 بالمئة، بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.

وكسب سهم بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي 3.2 بالمئة، بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي، الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات.

وصعد سهم شركة الأمن الالكتروني البريطانية "أفاست" 3.2 بالمئة، بعدما وافقت منافستها الأمريكية "نورتون لايف لوك" على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.

ونزل سهم "فيستاس"، أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، 4.7 بالمئة عقب خفض توقعاتها للعام الجاري، بعدما جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني أقل من التوقعات نتيجة تعطل سلاسل توريد وتكلفة أعلى.

المصدر: رويترز